Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми

Президент России Владимир Путин предложил запустить дополнительные меры поддержки семей, в которых есть несовершеннолетние дети. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, поэтому за динамикой макроэкономических показателей власти будут следить с особым вниманием, чтобы оперативно вносить коррективы и уточнения в программы развития.

«При возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми», — отметил президент, уточнив при этом, что в перечень таких мер поддержки могут войти дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста.

Ранее правительство после предложения главы государства выплатило единовременное пособие на всех школьников в размере 10 тысяч рублей. Помощь получили семьи, в которых проживает 20,4 миллиона детей.