Тулеев рассказал о подмене водки водой

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на официальных приемах просил официантку наливать ему воду вместо водки, об этой хитрости он рассказал в Instagram.

Тулеев посвятил новую публикацию Всероссийскому дню трезвости и Дню граненного стакана. Он придумал «проверенный метод пития»: на официальных приемах он выпивал не более трех рюмок, при этом просил официантку наливать ему воду, а не водку.

«Это ведь тоже целая наука: можно так налить воду, что по пузырькам сразу будет ясно, что там не водка. А если правильно налить, то рюмки не отличишь, один к одному», — написал Тулеев.

Он вспомнил, что нередко происходила путаница: «Наливали наоборот, мне — водку, гостю — воду. Представляете выражение его лица! Конечно, после этого мы клялись в вечной дружбе».

Также Тулеев признался, что в его команде была «дополнительная губернаторская печень» — весельчак, который брал на себя алкогольный удар.