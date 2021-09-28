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Тулеев рассказал о подмене водки водой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба администрации Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на официальных приемах просил официантку наливать ему воду вместо водки, об этой хитрости он рассказал в Instagram.

Тулеев посвятил новую публикацию Всероссийскому дню трезвости и Дню граненного стакана. Он придумал «проверенный метод пития»: на официальных приемах он выпивал не более трех рюмок, при этом просил официантку наливать ему воду, а не водку.

«Это ведь тоже целая наука: можно так налить воду, что по пузырькам сразу будет ясно, что там не водка. А если правильно налить, то рюмки не отличишь, один к одному», — написал Тулеев.

Он вспомнил, что нередко происходила путаница: «Наливали наоборот, мне — водку, гостю — воду. Представляете выражение его лица! Конечно, после этого мы клялись в вечной дружбе».

Также Тулеев признался, что в его команде была «дополнительная губернаторская печень» — весельчак, который брал на себя алкогольный удар.

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