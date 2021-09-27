НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Невероятной красоты озера в Хакасии показали с высоты. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
178 0

Фотограф Сергей Филинин опубликовал видео, на котором показаны Ивановские озера в Хакасии с высоты, пользователи были удивлены невероятной красотой этого места.

«Соскучились по зиме и снегу? А где-то он лежит круглый год. Посмотрите небольшое видео с летней поездки на Ивановские озера. Невероятно красивое место!», — написал Филинин под видео.

Ивановские озера — природный объект в Хакасии. Здесь планируется природный парк в высокогорном поясе в окрестностях гор Бобровая и Большой Каным и озера Ивановское, на площади 50-60 тысяч гектаров в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Территория парка известна чистейшими озерами горного типа. Здесь располагаются уникальные снежники, которые позволяют заниматься зимними горными видами спорта практически во все сезоны года.

Еще по теме
Первый снег выпал в Новосибирске. ВИДЕО
Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск
Штормовое предупреждение из-за снегопада объявлено в Хакасии
Облако пара над Новосибирском удивило горожан
смотреть все
Хакасия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Белый медвежонок в поисках мамы вышел к людям в Красноярском крае
Невероятной красоты озера в Хакасии показали с высоты. ВИДЕО
Пьяный водитель сбил пятерых детей на дороге в Иркутской области
Собаки напали на мальчика возле гимназии в Чите
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин отметил мрачный юмор Жириновского
Партия Меркель проиграла на выборах
Глава YouTube пообещала решить проблемы с властями России
Горькие огурцы оказались неожиданно полезны
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...

Uynachalnica

На какие только жертвы не идут наши властители, ради блага электората, но кроме мордой об стену, никаких...
Sibnet.Ru