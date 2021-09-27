Невероятной красоты озера в Хакасии показали с высоты. ВИДЕО

Фотограф Сергей Филинин опубликовал видео, на котором показаны Ивановские озера в Хакасии с высоты, пользователи были удивлены невероятной красотой этого места.

«Соскучились по зиме и снегу? А где-то он лежит круглый год. Посмотрите небольшое видео с летней поездки на Ивановские озера. Невероятно красивое место!», — написал Филинин под видео.

Ивановские озера — природный объект в Хакасии. Здесь планируется природный парк в высокогорном поясе в окрестностях гор Бобровая и Большой Каным и озера Ивановское, на площади 50-60 тысяч гектаров в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Территория парка известна чистейшими озерами горного типа. Здесь располагаются уникальные снежники, которые позволяют заниматься зимними горными видами спорта практически во все сезоны года.