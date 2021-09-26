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Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Три человека погибли во время столкновения двух отечественных машин в городе Белово, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу около 23.00 на улице Аэродромной в городе Белово.

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля LADA Priora и «ВАЗ-2114». В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель «ВАЗа», а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки.

Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры Priora, в том числе двое несовершеннолетних. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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