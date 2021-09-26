Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

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Три человека погибли во время столкновения двух
отечественных машин в городе Белово, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу около
23.00 на улице Аэродромной в городе Белово.
Предварительно установлено, что произошло столкновение
автомобиля LADA Priora и «ВАЗ-2114». В результате аварии от полученных
травм скончались 22-летний водитель «ВАЗа», а также его 19-летняя и 20-летняя
пассажирки.
Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести
доставлены пять человек: водитель и пассажиры Priora, в том числе двое
несовершеннолетних. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства
произошедшего дорожно-транспортного происшествия.