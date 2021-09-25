Путин призвал сохранить природу России

Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения природы страны как национального достояния, обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков», — говорится в обращении.

Путин подчеркнул, что масштабная и серьезная работа по защите окружающей среды с каждым годом должна вовлекать все больше инициативных граждан. Обращением президент поприветствовал участников и гостей фестиваля «День тигра» во Владивостоке.

Глава государства выразил надежду, что праздник, посвященный тигру, объединит всех неравнодушных вокруг себя для благородной цели — защитить «хозяина тайги». Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его численность в России составляет около 600 особей.