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Путин призвал сохранить природу России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения природы страны как национального достояния, обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков», — говорится в обращении.

Путин подчеркнул, что масштабная и серьезная работа по защите окружающей среды с каждым годом должна вовлекать все больше инициативных граждан. Обращением президент поприветствовал участников и гостей фестиваля «День тигра» во Владивостоке.

Глава государства выразил надежду, что праздник, посвященный тигру, объединит всех неравнодушных вокруг себя для благородной цели — защитить «хозяина тайги». Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его численность в России составляет около 600 особей.

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Политика #Россия #Звери
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