НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ургант высмеял победу томского депутата от ЛДПР на выборах

Источник:
Sibnet.ru
740 1
Фото: кадр из видео «Вечерний Ургант»

Томский депутат от ЛДПР Алексей Диденко, выигравший выборы в Госдуму, стал героев шуток в телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

О победе Диденко стало известно в последние часы подсчета голосов, когда подвели итоги голосования на участках во Франции и Великобритании, где в выборах участвовали российские граждане. На эту тему пошутил в своем шоу ведущий Иван Ургант.

«Как у простого томича в Англии такое количество сторонников? Что там за белое движение?» – сказал шоумен.

Он высказал шуточные версии, например, о том, что за депутата голосовали гвардейцы кардинала, медвежонок Паддингтон и Пуффендуи (персонажи серии книг о Гарри Поттере).

Еще по теме
Ургант высмеял проголосовавшую после родов жительницу Бурятии
Экс-заммэра Томска Суриков получил реальный срок за взятки
Мэр Омска Фадина покинет пост ради Госдумы
Владислав Ховалыг обошел конкурентов на выборах главы Тувы
смотреть все
Политика #Местная власть #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые СФУ открыли свойство жидких кристаллов для дисплеев будущего
Число убийств из-за алкоголя выросло в Туве
Деревня в Новосибирской области привилась на 100%
Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
Украина заплатит за слова Зеленского о «грязном российском газе»
Обсуждение (1)
Картина дня
Китайские смартфоны закупили для депутатов Госдумы
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
Альпинисты замерзли насмерть на Эльбрусе
Опубликованы фото участвующей в «Дакаре» Lada NIva
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Voland2

Обещания отменить эту клоунаду испарились вместе с выборами...

лачинов

Ну всё, начались пляски на костях. И ведь ни слова про жертв, их жизнь, их родственников. Отметились...

-Керя-

Не справедливо с работающими пенсионерами поступают. Зато платим пенсии Израилю Абхазии Латвии Белоруссии...

лачинов

Смешно искать какие то причины и не упоминать главные. Во первых наше правительство намеренно или вынужденно...
Sibnet.Ru