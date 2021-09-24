Ургант высмеял победу томского депутата от ЛДПР на выборах

Фото: кадр из видео «Вечерний Ургант»
Томский депутат от ЛДПР Алексей Диденко, выигравший выборы в Госдуму, стал героев шуток в телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
О победе Диденко стало известно в последние часы подсчета голосов, когда подвели итоги голосования на участках во Франции и Великобритании, где в выборах участвовали российские граждане. На эту тему пошутил в своем шоу ведущий Иван Ургант.
«Как у простого томича в Англии такое количество сторонников? Что там за белое движение?» – сказал шоумен.
Он высказал шуточные версии, например, о том, что за депутата голосовали гвардейцы кардинала, медвежонок Паддингтон и Пуффендуи (персонажи серии книг о Гарри Поттере).
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