СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом

Следователи возобновили расследование дела о порнографических снимках школьницы из Красноярского края после появления новых снимков и выхода в эфир передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

Одна блогер придала огласке историю о том, как мать девочки-подростка в Красноярске продает на различных сайтах фотографии девочки в откровенных позах и легкой одежде. Мать девочки рассказала, что она продает фотографии дочери, но они вполне приличные, на них девочка занимается гимнастикой в спортивных плавках и топике. А обнаженные снимки продавал якобы, по ее словам, некий знакомый, который их украл.

«Каждая фотография как будто не имеет право существовать! "Как я смогла это сделать!" Вот смогла! И для меня это нормально, для меня это не преступление! Вот я сфотографировала и могу с ними делать все, что захочу! А когда их хватают грязными лапами и начинают куда попало пихать... вот таки вот личности, которым наплевать на ребенка!», — сказала женщина в эфире.

Школьница тоже выступила на шоу и рассказала, что фотографироваться ей нравится. Мама начала устраивать фотосессии, когда ей было около девять лет.

«В эфире одного из федеральных телеканалов обсуждалась ситуация, произошедшая в Красноярском крае, по факту фотосъемки матерью несовершеннолетней дочери в целях изготовления порнографических материалов. Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю в связи с установленными в августе 2021 года новыми фотоснимками несовершеннолетней, распространенными в сети интернет, расследование уголовного дела возобновлено», — сообщает СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия представить дополнительный доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.