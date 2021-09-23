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Производство электромобилей трех брендов наладят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста» сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест"). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года», — цитирует РИА Новости Морозова.

Морозов уточнил, что КамАЗ рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля «Кама-1» в 2024-2025 годах. Zetta на данный момент находится в процессе сертификации.

«Я надеюсь, что липецкая компания подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен», — добавил замминистра.

Электромобили какой марки будут производить в Липецке, не уточняется. Раньше там собирали китайские кроссоверы Changan и Great Wall.

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