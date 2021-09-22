Сборник комиксов «13 историй города N» издали в Новосибирске

Сборник комиксов «13 историй города N» по мотивам книг «Мифосибирск» и «Легендариум» Игоря Маранина издали в Новосибирске, Авторами рисованных историй стали восемь новосибирских комиксистов, сообщает областная юношеская библиотека.

Автор идеи – новосибирская художница, руководитель студии «Коммуникация» Центра графической культуры юношеской библиотеки Марина Назимко. Сборник состоит из 13 историй, переосмысленных художниками. 12 из них взяты из книг Игоря Маранина.

О тринадцатой истории авторам рассказала ведущий библиотекарь отдела отраслевой литературы юношеской библиотеки Лариса Ракитянская. Историю о том, что ранее на месте областной больницы было кладбище, знает мало кто из горожан.

«Мы хотели, во-первых, показать жителям Новосибирска, что у нас есть художники-комиксисты, во-вторых, по-новому раскрыть и рассказать историю нашего города», – сказала Марина Назимко.

Авторами комиксов стали: Евгений Биттиров, Лина Кочетова, Гордей Атаманов, Александр Чуй, Наташа Хоменко, Mara Rain, Катерина Кузьминых, Марина Назимко.

Каждый художник рисовал в индивидуальном стиле, для авторов было важно представить свое видение рассказа. Все истории объединяет фигура Игоря Маранина, который то в виде контролера, то в виде водителя или пассажира на трамвае № 13 «проезжает» через весь сборник. Книга вышла в издательстве «Свиньин и сыновья» ограниченным тиражом.

«13 трамвай – это символ Новосибирска. Вставки с ним и основным действующим лицом дополняют сборник и делают его целостным», – сказала Назимко.