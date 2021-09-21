Медведей в «Роевом ручье» откармливают медом и орехами

Сотрудники красноярского зоопарка «Роев ручей» начали откармливать медведей медом и сгущенкой перед зимней спячки, сообщает пресс-центр мэрии города.

Обезьяны и сурикаты уже переселились в теплые вольеры, отремонтированные за лето. Многие обитатели готовятся к зимней спячке. Барсуки, еноты и енотовидные собаки совсем скоро залягут в свои теплые домики, а проснутся только с приходом весны. Дольше всех в зимней спячке пробудут сурки – они зарылись в норки еще в первой половине сентября, а проснутся только в мае.

С началом осени природа дает сигнал — нужно отъедаться, ведь чтобы пережить зиму, масса тела животных должна увеличиться на 30-40 %. Уже сейчас зоологи помогают питомцам набрать вес, увеличивая объем корма на 20-50%.

Их основной рацион – каша, но каша не простая, а медвежья. Она варится по особому рецепту: из четырех видов крупы, с большим количеством сгущенки, медом, кедровыми орехами, изюмом, творогом и свежими перепелиными яйцами.

Остальные обитатели парка «Роев ручей» будут встречать гостей в любую погоду. Те, кто совсем не боится морозов, переоденутся в зимние шубки и будут радовать посетителей в уличных вольерах. Уже сейчас очень похорошели лисы, их шубка с наступлением холодов густеет, становится длиннее, а теплый подшерсток защитит зверя от холода даже в самый морозный день.