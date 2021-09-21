Жительница Хакасии снимет этнографический фильм про сибирские свадьбы

Участница ансамбля «Звоны» Анастасия Кочергина на фестивале молодых деятелей культуры и искусств «Таврида. АРТ» выиграла грант в размере 450 тысяч рублей на съемку этнографического фильма о сибирской свадьбе, сообщает правительство региона.

Молодой руководитель планирует снять вместе со своими учениками этнографический фильм «Свадьба в Сибири». В основу сюжета ляжет русский фольклор XIX – начала XX веков, посвященный свадебным обрядам и песням народов, проживающих на территории Сибирского федерального округа.

«Сначала нужно найти и отобрать необходимый музыкальный материал. После экспедиций мы с коллективом приступим к разучиванию песен. Для этого будет организована творческая лаборатория. А уже следующим летом начнем снимать. Чтобы сцены из прошлого получились по-настоящему живыми и достоверными, в этнокультурной реконструкции нам помогут Минусинский колледж культуры и искусств и Саяно-Шушенский государственный природный заповедник», — рассказала победитель конкурса.

Кочергина занимается народным творчеством уже 20 лет. Сначала ходила на кружки, потом получила среднее вокальное образование, после чего — высшее. С 2016 года — поет и танцует в ансамбле «Звоны» города Абакана. Этой весной девушка создала свою фольклорную студию «Жар-птица», в которой занимаются как дети, так и взрослые.