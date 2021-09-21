НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Жительница Хакасии снимет этнографический фильм про сибирские свадьбы

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © правительство Хакасии

Участница ансамбля «Звоны» Анастасия Кочергина на фестивале молодых деятелей культуры и искусств «Таврида. АРТ» выиграла грант в размере 450 тысяч рублей на съемку этнографического фильма о сибирской свадьбе, сообщает правительство региона.

Молодой руководитель планирует снять вместе со своими учениками этнографический фильм «Свадьба в Сибири». В основу сюжета ляжет русский фольклор XIX – начала XX веков, посвященный свадебным обрядам и песням народов, проживающих на территории Сибирского федерального округа.

«Сначала нужно найти и отобрать необходимый музыкальный материал. После экспедиций мы с коллективом приступим к разучиванию песен. Для этого будет организована творческая лаборатория. А уже следующим летом начнем снимать. Чтобы сцены из прошлого получились по-настоящему живыми и достоверными, в этнокультурной реконструкции нам помогут Минусинский колледж культуры и искусств и Саяно-Шушенский государственный природный заповедник», — рассказала победитель конкурса.

Кочергина занимается народным творчеством уже 20 лет. Сначала ходила на кружки, потом получила среднее вокальное образование, после чего — высшее. С 2016 года — поет и танцует в ансамбле «Звоны» города Абакана. Этой весной девушка создала свою фольклорную студию «Жар-птица», в которой занимаются как дети, так и взрослые.

Еще по теме
Начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку
Финал третьего сезона «Полового воспитания» намекнул на продолжение
Начались съемки третьего сезона сериала «Тест на беременность»
Объявлены сериалы-победители премии «Эмми-2021»
смотреть все
Хакасия #Кинематограф #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярец завел 11 сурикатов в квартире
Жительница Хакасии снимет этнографический фильм про сибирские свадьбы
Ветер оборвал провода в Хакасии
Томич расчленил знакомую и разбросал части тела по городу
Самое популярное
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Microsoft выпустит Office 2021 без подписки
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Иркут 69

Опять тонны "голосоаваших" за едросов (Тена, Якубовского, Красноштанова) Это уже сынки. Они уже отметились...

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
Sibnet.Ru