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Мальчик умер от удара тока на крыше дома в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дети играли на крыше, пока родители отсутствовали, один из них схватился за оголенный провод и погиб, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

В пятницу вечером на крыше одного из жилых строений в поселке Саган-Нур было обнаружено тело пятилетнего мальчика с признаками поражения электрическим током.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, мальчик проживал вместе с родителями и братом-близнецом в жилом строении в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия. Пока мать была на работе, в доме с детьми находился отец, но вечером он отлучился, чтобы помочь сестре по хозяйству. Малышей мужчина оставил одних и запер дверь.

Через некоторое время дети сломали окно, через которое вылезли на улицу, после чего забрались на крышу дома, где стали играть. Во время игры один из мальчиков схватился рукой за оголенные электрические провода. От удара током ребенок умер на месте происшествия. Его брат спустился на землю и позвал взрослых.

 

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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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