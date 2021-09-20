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Ремонт по ОСАГО рассчитают по новым правилам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая методика Банка России по расчету расходов на ремонт транспортного средства по ОСАГО вступает в силу 20 сентября. Это должно привести к увеличению размера компенсационных выплат.

Размер компенсации за поврежденное транспортное средство страховщики будут определять на основании новых региональных справочников цен на запчасти, материалы и нормо-часы, которые будут обновляться раз в три месяца. Одновременно с этим ЦБ исключил ранее существовавшую возможность учета стоимости дешевых б/у запчастей, приводит «Коммерсантъ» ключевые положения документа.

«Новая методика сделает механизм определения стоимости ремонта более прозрачным для автовладельцев и будет способствовать снижению количества судебных споров по „автогражданке“», — оценил изменения президент РСА Игорь Юргенс.

Главная проблема справочников, отметил глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян, в том, что цены туда попадают зачастую с «сомнительных» сайтов: одна и та же запчасть может стоить одновременно 1 тысячу и 100 рублей (оригинал и реплика). Поэтому средняя цена, представленная в справочнике, получается невыгодной для автовладельца.

Сохраняется одна из главных проблем ОСАГО: выплаты пострадавшим рассчитываются с учетом износа транспортного средства, считает эксперт. «Это приводит к тому, что владелец 10–15-летней машины после ДТП на руки получает сумму, на которую невозможно ничего отремонтировать», — объяснил Геворкян.

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