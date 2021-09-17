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Новое кладбище создадут в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Омска запланировали организацию нового кладбища недалеко от Юго-Восточного, сообщил в пятницу пресс-центр городской администрации.

Сейчас омичей хоронят только на Ново-Южном кладбище в Ленинском районе Омска и на Юго-Восточном кладбище в Омском районе Омской области. Земельные ресурсы обоих практически исчерпаны.

«Администрация Омска разработала предложение по включению нового кладбища в адресную инвестиционную программу. Новый объект должен появиться в районе Юго-Восточного кладбища», – говорится в сообщении.

Площадь перспективного участка – 10 гектаров, ориентировочное количество захоронений – 7 тысяч. Работы будут вестись за счет городского бюджета. Планируется в 2023 году провести проектирование, в 2024 – 2025 годах – строительство.

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Омск #Город
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