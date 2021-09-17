Роспотребнадзор опубликовал готовые рационы для похудения и рецепты низкокалорийных блюд, сообщает пресс-служба ведомства.

В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин. Это чревато ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Кроме того, во время пандемии выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска по тяжелым осложнениям при коронавирусе.

Роспотребнадзор запустил на сайте Здоровое-питание.рф платформу «4 сезона – тарелка здорового человека», где уже сегодня всем жителям страны доступны 32 программы – для снижения или удержания веса. Все программы составлены не только для здоровых людей, но и с учетом различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других).

Любой желающий может ввести свои параметры и получить рекомендации и готовые меню для поддержания или снижения веса. На сайте также есть рецепты.

Сервис позволяет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить советы по правильному сезонному питанию, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое.