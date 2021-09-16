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Суд оправдал красноярца по делу о «воре в законе»

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский краевой суд на основании вердикта присяжных оправдал фигуранта первого в регионе дела о руководстве преступным сообществом Константина Найбауэра, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Найбауэра задержали в августе, Косте Канскому предъявили обвинение по редкой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Она предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

«Сегодня Красноярским краевым судом на основании вердикта присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор в отношении Константина Найбауэра», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Канский сидел два раза — за угон автомобиля в 17 лет и за хранение наркотиков в 2008 году (год и девять месяцев). По данным полиции, Костя Канский сам не участвовал в преступлениях, но руководил их организацией, контролировал черных лесорубов, мошенников и других. В 2011 году ему удалось выжить после нападения киллера, пуля попала в спину.

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