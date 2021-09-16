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SpaceX впервые в истории отправила в космос любительский экипаж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kevin Gill from Los Angeles, CA, United States / CC BY-SA 2.0

Компания SpaceX впервые в истории отправила в космос на корабле Crew Dragon полностью гражданский экипаж, не имеющий в своем составе профессиональных астронавтов.

Ракета была Falcon 9запущена с космодрома на мысе Канаверал в 20.03 15 сентября по времени Восточного побережья США (3.03 16 сентября по московскому времени).

Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите.

На борту корабля — спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Предполагается, что корабль проведет на околоземной орбите три дня и вернется на Землю. Астронавты будут проводить в космосе научные эксперименты. Во время трехдневного полета корабль достигнет орбиты высотой 575 километров, что значительно выше орбиты МКС (около 420 километров).

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