Автомобиль ДПС перевернулся на крышу в центре Новосибирска. ВИДЕО

Автомобиль Lexus ES врезался в патрульный автомобиль ДПС, который двигался на красный свет с включенными спецсигналами, в результате аварии патрульная машина перевернулась на крышу.

«В ходе отработки заявки, в пути следования служебный автомобиль совершил столкновение с другим транспортным средством, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельств», — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным очевидцев, молодые прохожие устроили целую фотосессию вместе с патрульным автомобилем. Они по очереди подходили и фотографировались на фоне аварии.

Когда приехали сотрудники ГИБДД, очевидцы аварии помогли перевернуть патрульный автомобиль.