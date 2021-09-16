НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Автомобиль ДПС перевернулся на крышу в центре Новосибирска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
350 1

Автомобиль Lexus ES врезался в патрульный автомобиль ДПС, который двигался на красный свет с включенными спецсигналами, в результате аварии патрульная машина перевернулась на крышу.

«В ходе отработки заявки, в пути следования служебный автомобиль совершил столкновение с другим транспортным средством, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельств», — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным очевидцев, молодые прохожие устроили целую фотосессию вместе с патрульным автомобилем. Они по очереди подходили и фотографировались на фоне аварии. 

Когда приехали сотрудники ГИБДД, очевидцы аварии помогли перевернуть патрульный автомобиль.

Еще по теме
Водитель в Иркутске погиб, скрываясь от полиции. ВИДЕО
Пьяный подросток на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Чите
Легковая машина врезалась в трактор в Туве, двое погибли
Иркутские следователи заинтересовались ДТП с участием депутата
смотреть все
Новосибирск #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Девятилетняя девочка пропала в Новосибирске
Троих экс-полицейских в Бурятии осудили за пытки подростка
Лосенок нашел спасение в Анинском дацане
Автомобиль ДПС перевернулся на крышу в центре Новосибирска. ВИДЕО
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
22
Путин ушел на самоизоляцию
21
Путин допустил уход на карантин
Sibnet.Ru