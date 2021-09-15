Туристов оштрафовали за надпись на алтайских скалах

Туристы, которые краской нанесли надписи на скалах в Республике Алтай, заплатят штрафы, волонтеры уже удалили их «художества», сообщила прокуратура республики.

Ранее сообщалось о том, что по результатам проверки по факту нанесения туристами надписи на придорожных камнях краской синего цвета «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск!».

Видеоролик, на котором мужчина и женщина пишут краской на скалах: «Ты готов к слиянию городов – Вязьмы и Новосибирска?», снял и опубликовал на своей странице один из местных гидов. Он заметил их, проезжая мимо на машине, остановился и отчитал путешественников. Надпись сделали жительница города Новосибирска и житель Вязьмы, приехавшие на Алтай на отдых.

Это произошло на участке Чуйского тракта между селами Иня и Чуй-Оозы Онгудайского района. Были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Накануне административная комиссия Онгудайского района рассмотрела материалы и назначила обоим правонарушителям штрафы по 1500 рублей каждому.

В качестве смягчающих обстоятельств учтены раскаяние туристов, их содействие в установлении обстоятельств правонарушения, а также добровольное возмещение ущерба в размере 7000 рублей.

В настоящее время данная надпись удалена активистами общественного движения «Чистый Алтай», которые работали над этим несколько часов подряд до самой поздней ночи с помощью пескоструйной машины.