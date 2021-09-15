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Авиакомпании «Сила» запретили летать по ночам после катастрофы L-410

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Иркутской области

Авиакомпания «Сила» не будет летать по ночам после трагедии с самолетом L-410, который разбился в Иркутской области в ночь на понедельник в условиях сильного тумана.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.

«Мы заменили расписание в Иркутске, нам запретили по ночам летать на посадочные площадки … Конечно, мы документы предоставим, что имеем право, что ничего не нарушали, но пока нам сказали, что не нужно», – сказал ТАСС директор компании Александр Гениевский.

Запрет Росавиации распространяется на все регионы, где работает авиакомпания, но раньше перелеты в темное время суток осуществлялись только в Иркутской области.

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ЧП #Происшествия #Транспорт и дороги
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