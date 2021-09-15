Путин разрешил его критиковать

Президент РФ Владимир Путин считает, что граждане имеют право критиковать власти, в том числе и его работу.

«Всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении (Дюмина) Алексея Геннадьевича», — сказал Путин на совещании с губернатором Тульской области.

Однако он уточнил, что критика уместна не во всем. Это касается только тех вопросов, в которых руководитель действительно чего-то не дорабатывает.

Путин во вторник ушел на самоизоляцию из-за того, что среди людей в его окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Глава государства сдал ПЦР-тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.