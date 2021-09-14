Путин посчитал российскую армию уникальной

Российская армия является уникальной по своему оснащению, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством при участии «Единой России».

«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что военнослужащие должны чувствовать комфорт и заботу со стороны властей. По его словам, Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами и выразил надежду, что работу продолжат.

Путин также обратил внимание министра обороны Сергея Шойгу на дополнительные выплаты военным пенсионерам. «Есть вопросы, над которыми нужно подумать. С тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а регулярно его поднимать», — заключил он.