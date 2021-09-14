НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин посчитал российскую армию уникальной

Источник:
ТАСС
653 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская армия является уникальной по своему оснащению, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством при участии «Единой России».

«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что военнослужащие должны чувствовать комфорт и заботу со стороны властей. По его словам, Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами и выразил надежду, что работу продолжат.

Путин также обратил внимание министра обороны Сергея Шойгу на дополнительные выплаты военным пенсионерам. «Есть вопросы, над которыми нужно подумать. С тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а регулярно его поднимать», — заключил он.

Еще по теме
Путин подтвердил тесный контакт с инфицированным чиновником
Жириновский потерял штаны во время дебатов
Россия пожелала вернуть скифское золото
Кремль назвал Зеленскому «запретную тему»
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первый в РФ парк на затопляемой территории появится в Новосибирске
Красоты Хакасии показали в передаче «Непутевые заметки»
Водитель в Иркутске погиб, скрываясь от полиции. ВИДЕО
Сибирские леса оказались источником эликсира молодости
Самое популярное
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Финальный сезон «Люцифера» выходит на Netflix
Солнечную систему наводнили неизвестные объекты
Жюри «Голоса 60+» овациями встретило 97-летнего участника
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин подтвердил тесный контакт с инфицированным чиновником
Российские военные получили «президентские» выплаты
Жириновский потерял штаны во время дебатов
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

olegdark229

Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!

Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

Потянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.

Иркут 69

Не устал отдыхать это чулавек..? Он вообще умеет работать? Из дворца в дворец, из бункера на природу...
Sibnet.Ru