Песню бременских музыкантов спели на 11 языках. ВИДЕО

Песню «Ничего на свете лучше нету» из «Бременских музыкантов» исполнили 18 артистов на 11 языках, сообщили представители Google Россия.

Музыкальное видео опубликовано на канале YouTube Russia в рамках проекта «Вместе на своем». Участниками проекта стали популярные исполнители из разных регионов.

В клипе удмуртский язык представили «Бурановские бабушки» (второе место на Евровидении 2012 в Баку), татарский — Эльмира Калимуллина (финалистка проекта «Голос»), якутский — Июлина Попова (участница команды от России на Евровидении 2021 в Роттердаме) и многие другие.

Проект был создан Google совместно с Институтом языкознания РАН с целью показать уникальное языковое разнообразие нашей страны и поддержать креаторов, которые способствуют расширению знаний о культуре их региона.