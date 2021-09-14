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Песню бременских музыкантов спели на 11 языках. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Песню «Ничего на свете лучше нету» из «Бременских музыкантов» исполнили 18 артистов на 11 языках, сообщили представители Google Россия.

Музыкальное видео опубликовано на канале YouTube Russia в рамках проекта «Вместе на своем». Участниками проекта стали популярные исполнители из разных регионов.

В клипе удмуртский язык представили «Бурановские бабушки» (второе место на Евровидении 2012 в Баку), татарский — Эльмира Калимуллина (финалистка проекта «Голос»), якутский — Июлина Попова (участница команды от России на Евровидении 2021 в Роттердаме) и многие другие.

Проект был создан Google совместно с Институтом языкознания РАН с целью показать уникальное языковое разнообразие нашей страны и поддержать креаторов, которые способствуют расширению знаний о культуре их региона.

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Топ комментариев

olegdark229

Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!

Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

Потянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.

RS1981

Незалежность по украински.... она такая.....
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