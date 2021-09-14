Ипотека после школы: пиар, выгода или рабство?

Сбербанк решил выдавать ипотеку с 18 лет. Насколько это нужно и к чему приведет нововведение — массовому кредитному рабству или останется пиаром ключевого игрока на рынке финансовых услуг?

Сбербанк с 1 сентября снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке до 18 лет. Ранее минимальный возраст для получения кредита составлял 21 год. Молодым людям стали доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья».

В современном мире молодежь довольно рано начинает работать и многие становятся востребованными специалистами. «Уверен, что они по достоинству оценят возможность начать самостоятельную жизнь сразу с покупки собственного жилья», — сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Условия выдачи ипотечных кредитов 18-летним по госпрограмме, заявленные Сбербанком: процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

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Кроме Сбербанка ипотеку с 18 лет выдают в Московском кредитном банке (МКБ), «Уралсибе», «Ак Барсе» и банке «Санкт-Петербург», если трудовой стаж заемщика больше года.

В тоже время, по данным Национального бюро кредитных историй, граждане до 30 лет в этом году брали ипотеку реже, чем в прошлом. Доля самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом.

«Привычно снижается и доля заемщиков моложе 30 лет. Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). В свою очередь, самые молодые заемщики только вступают во "взрослые" кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам», — сказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

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«Для трудоустроенного молодого человека такая возможность — большой плюс, так как многие из них предпочли бы, например, раньше начать вносить средства по ипотеке за личную квартиру, чем оплачивать съемное жилье», — прокомментировал Sibnet.ru преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

По его убеждению, копить и ждать наступления 21 года (возраста, с которого большинство банков предлагают ипотечные займы) — не всегда актуально. Так, квартира-студия в новостройке к моменту 21-летия может подорожать на 1,5 миллиона рублей.

Он соглашается, что риски по молодым клиентам более высокие, но результаты нововведения имеют шансы быть положительными. «Наступление ранней материальной ответственности может послужить основой для развития финансовой грамотности и трудовой стабильности среди молодежи», — полагает собеседник.

«Молодежь в России начинает работать довольно рано и снижение возрастного ценза при кредитовании даст молодым людям возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья», — соглашается руководитель филиала компании «Ипотека. Центр» в Новосибирске Семен Григорьев.

Он считает, что «заемщики со средним специальным образованием вполне могут иметь стабильную работу уже в 18–20 лет, и как раз на таких заемщиков могут быть ориентированы подобные программы».

А мотивация банков, по мнению эксперта, очевидна. Рынок ипотеки перенасыщается, поэтому банки пытаются найти все более новые ниши для кредитования своих клиентов, снижая возрастной ценз.

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В то же время потенциал кредитования молодых клиентов будет ограниченным из-за высоких требований банков к первоначальному взносу по ипотеке. У молодых заемщиков зачастую просто отсутствуют необходимые накопления.

Эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль соглашается, что массового распространения ипотеки среди вчерашних школьников не будет.

И ход Сбербанка больше походит на некий пиар, так как большинство молодых граждан еще несколько лет после школы зависят от родителей.

«Какова финансовая дисциплина людей, у которых минимум трудового стажа, которые еще не брали и не гасили кредиты, которые привыкли, что за них проблемы решают родители?», — рассуждает эксперт.

«Хотя с точки зрения законодательства — все в порядке, ведь, начиная с 18 лет дееспособное совершеннолетнее лицо самостоятельно несет ответственность за свои действия и вправе заключать любые сделки без согласия и обсуждения с родителями», — добавляет Мозоль.

Он обращает внимание на другое возможное последствие — получение займов на молодежь теми, у кого испорчена кредитная история. Собеседник привел пример из своей практики. Женщина не могла купить квартиру из-за того, что была признана судом банкротом. Поэтому ипотеку взяли в банке «Санкт-Петербург» на ее дочь, хотя у нее не было записей в трудовой книжке и даже кредитной истории.