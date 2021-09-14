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Бузовой приписали новую профессию после танцев у шеста

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram новое видео с тренировок по Pole Dance, подписчики знаменитости решили, что она осваивает профессию стриптизерши.

Неделю назад Бузова начала заниматься танцами на пилоне. Первую тренировку она показала в соцсетях. Подробности своего нового занятия знаменитость не раскрывает, и поклонникам остается только догадываться, зачем ей понадобился Pole Dance.

Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

В понедельник Ольга Бузова вновь выложила в Instagram видео с тренировки. Но комментаторы не оцени эротичный танец. Многие в шутку предположили, что Бузова осваивает профессию стриптизерши. Подписчики также считают, что ее успехи в сексуальных танцах равны нулю.

Бузова сама не в восторге от своих успехов, но она уверена, что у нее все получится. «Секси пока только мой педагог. Я пока только каракатица. Но это только пока», — пошутила она про себя во время тренировки.

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Топ комментариев

olegdark229

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Egorka72

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Drronum

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RS1981

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