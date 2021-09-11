Россия впервые испытала гибридный беспилотник

Российские разработчики испытали первый отечественный гибридный беспилотник, аппарат за 12 часов преодолел более тысячи километров, сообщает пресс-служба компании ZALA Aero, входящей в концерн «Калашников».

Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой ZALA 421-12E5G. Во время полета отрабатывалась методика одновременного применения аппарата двумя летными отрядами с новой высокоскоростной системой связи, управления и ретрансляции.

Операторы находились на удалении до 500 километров от места запуска в разных регионах России, такая система снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений.

Образец для испытаний также получил бортовую систему визуальной навигации, которая не зависит от спутникового сигнала. Полет показал, что система работает «на порядок точнее», чем системы инерциальной навигации.

Также испытания позволили проверить систему интеллектуальной обработки AIVI. Комплекс позволяет в пассивном режиме обнаруживать и распознавать практически любые объекты на земле.