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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые испытала гибридный беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © zala-aero.com

Российские разработчики испытали первый отечественный гибридный беспилотник, аппарат за 12 часов преодолел более тысячи километров, сообщает пресс-служба компании ZALA Aero, входящей в концерн «Калашников».

Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой ZALA 421-12E5G. Во время полета отрабатывалась методика одновременного применения аппарата двумя летными отрядами с новой высокоскоростной системой связи, управления и ретрансляции.

Операторы находились на удалении до 500 километров от места запуска в разных регионах России, такая система снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений.

Образец для испытаний также получил бортовую систему визуальной навигации, которая не зависит от спутникового сигнала. Полет показал, что система работает «на порядок точнее», чем системы инерциальной навигации.

Также испытания позволили проверить систему интеллектуальной обработки AIVI. Комплекс позволяет в пассивном режиме обнаруживать и распознавать практически любые объекты на земле.

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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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