Путин раскритиковал отмену лимита на футбольных легионеров

Президент России Владимир Путин негативно отреагировал на возможную отмену лимита на легионеров в российском футболе.

Выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, глава государства напомнил, что отечественные футболисты не играли на Олимпиаде с 1988 года. По словам Путина, в случае снятия ограничений, команда не сможет завоевать путевку на Игры еще столько же лет.

23 августа Российский футбольный союз предложил полностью отказаться от лимита на легионеров. Клубы элитного дивизиона чемпионата страны получили соответствующие письма от организации.

В 1988 году в летних Олимпийских играх принимала участие сборная СССР по футболу. Команда одержала победу на турнире, обыграв в финале Бразилию. Это стало последним успехом советских футболистов. Сейчас на Играх выступают молодежные сборные.