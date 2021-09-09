Аварийная сигнализация сработала на МКС

Аварийная сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» Международной космической станции, сообщает пресс-службе Роскосмоса.

«В 04:55 московского времени в служебном модуле ["Звезда"] российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация», — говорится в сообщении госкорпорации.

Для устранения причины была включена система очистки воздуха. «После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха», — сообщили в госкорпорации.

Космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос, их жизни и здоровью ничего не угрожает. «По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям», — отметили в госкорпорации.