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«Световые ворота» открыли в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Кызыла

Энергетики установили праздничную иллюминацию на двух больших опорах линии электропередачи, создав своеобразные «световые ворота» в город, сообщает компания «Россети Сибирь».

Вечером прошло открытие «световых ворот» Кызыла. Светлее стал въезд в столицу Тывы с восточной стороны, в районе ТЭЦ.

Специалисты энергокомпании «Россети Сибирь» установили там праздничную иллюминацию на двух больших опорах линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ, создав таким образом своеобразные «световые ворота» в город. Опоры ЛЭП ночью горят красивым синим цветом. Работы выполнены подразделением АО «Тываэнерго».

Праздничная иллюминация – подарок энергетиков жителям Кызыла к 100-летию Тывы со дня вхождения в состав России и ко дню города Кызыла: 11 сентября столица республики отметит 107 лет. Энергообьекты компании в Тыве так же украсили арт-баннеры, которые символизируют гостеприимство тувинского народа.

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Республика Тува #Город
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