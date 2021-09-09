Мошенники придумали способ красть данные с «Госуслуг»

Мошенники придумали новую схему обмана — рассылать уведомления якобы от портала «Госуслуг» об откреплении от поликлиники и с предложением заново пройти регистрацию с уплатой пошлины, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В письмах мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей, пояснил Кузнецов в интервью РИА Новости.

В результате, по его словам, и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. При этом хуже всего то, что они получают доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям госуслуг тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение.

Кузнецов также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным. Он посоветовал при заходе на сайт госуслуг всегда проверять его адрес в браузере, а если пришло подобное

В случае, если персональные данные все же попали мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.