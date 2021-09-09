НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Лицей

«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Sibnet.ru приглашает в игру «Играй и смотри» c призами и подарками от Ростелекома. В их числе комплект «Умный дом», геймерский роутер, приставка Wink, умная колонка с Марусей, умные весы и другие гаджеты, а также промокоды на пользование услугами провайдера.

«Играй и смотри» — это интерактивная игра, запущенная к Дню компании Ростелеком. Игра стартовала 9 сентября и продлится до 23 сентября. Принять участие может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на Sibnet.ru, каждый день заходить в игру и выполнять новые задания, зарабатывая таким образом игровые баллы.

Задания разделены на три категории: «Киновопросы», «Лайфхаки» и «Геймер». Также можно раз в сутки испытать удачу в «Рулетке» и получить случайный приз.

В «Киновопросах» потребуется проявить эрудицию в области кинематографа, в «Геймере» показать знания игровой индустрии. А «Лайфхаки» — это площадка для знатоков гаджетов и интернета, где предлагается делиться полезными советами.

Важно не пропускать игровые дни, отвечать на вопросы и делиться лайфхаками вовремя. Дело в том, что в «Лайфхаках» ежедневно публикуется новая тема, на которую принимаются советы, и отправить советы в темы прошедших дней нельзя. А в «Киновопросах» и «Геймере» вопросы прошлых дней стоят вдвое дешевле.

Набранные игровые баллы сохраняются на виртуальных счетах игроков. Проверить счета, а также посмотреть рейтинговую таблице игры, можно в разделе «Мой баланс». Победители и получатели призов определятся 24 сентября по количеству набранных баллов (в каждой игре отдельно и суммарно).

Главным призом «Киновопросах» станет приставка Wink, в игре «Лайфхаки» —  умная колонка с Марусей. Лучший игрок «Геймера» получит игровой роутер RT-X. Ценные призы предусмотрены еще для пяти участников в каждой из игр.

А игрок, суммарно набравший наибольшее количество баллов, станет обладателем суперприза — расширенного комплекта «Умный дом».

За игровые баллы можно приобретать товары в игровом магазине в любой день игры до 23 сентября. Это промокоды на бесплатное пользование услугами Ростелекома.

Еще по теме
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
Ростелеком обеспечит услугами связи Восточный экономический форум
Ростелеком показал бизнесменам «Умные экраны» для анализа клиентов
Сибирские деревни померялись интернет-трафиком
смотреть все
Новости #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Роутер «Игровой RT-X» от Ростелекома
ТЕМА ДНЯ
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
Роутер RT-X с помощью технологии искусственного интеллекта распознает информацию от игровых приложений и дает ей приоритет
info.sibnet.ru
#Оборудование
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
Когда компьютер или ноутбук нужно отправлять в спящий режим или гибернацию, а когда выключать?
 info.sibnet.ru
#Wink
Подключить и отключить: управление подписками Wink
Активированная подписка будет ежемесячно снимать с карты пользователя деньги, даже если он ей уже давно не пользуется
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Как освободить память смартфона на Android
Одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов на Android — нехватка памяти. Как почистить телефон от скрытых и ненужных файлов?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
9 сентября
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
8 сентября
Пошаговая инструкция: активируем промокод в Wink
31 августа
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
26 августа
Скоро на Sibnet.ru...
 Смотреть все