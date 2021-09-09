«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru

Sibnet.ru приглашает в игру «Играй и смотри» c призами и подарками от Ростелекома. В их числе комплект «Умный дом», геймерский роутер, приставка Wink, умная колонка с Марусей, умные весы и другие гаджеты, а также промокоды на пользование услугами провайдера.

«Играй и смотри» — это интерактивная игра, запущенная к Дню компании Ростелеком. Игра стартовала 9 сентября и продлится до 23 сентября. Принять участие может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на Sibnet.ru, каждый день заходить в игру и выполнять новые задания, зарабатывая таким образом игровые баллы.

Задания разделены на три категории: «Киновопросы», «Лайфхаки» и «Геймер». Также можно раз в сутки испытать удачу в «Рулетке» и получить случайный приз.

В «Киновопросах» потребуется проявить эрудицию в области кинематографа, в «Геймере» показать знания игровой индустрии. А «Лайфхаки» — это площадка для знатоков гаджетов и интернета, где предлагается делиться полезными советами.

Важно не пропускать игровые дни, отвечать на вопросы и делиться лайфхаками вовремя. Дело в том, что в «Лайфхаках» ежедневно публикуется новая тема, на которую принимаются советы, и отправить советы в темы прошедших дней нельзя. А в «Киновопросах» и «Геймере» вопросы прошлых дней стоят вдвое дешевле.

Набранные игровые баллы сохраняются на виртуальных счетах игроков. Проверить счета, а также посмотреть рейтинговую таблице игры, можно в разделе «Мой баланс». Победители и получатели призов определятся 24 сентября по количеству набранных баллов (в каждой игре отдельно и суммарно).

Главным призом «Киновопросах» станет приставка Wink, в игре «Лайфхаки» — умная колонка с Марусей. Лучший игрок «Геймера» получит игровой роутер RT-X. Ценные призы предусмотрены еще для пяти участников в каждой из игр.



А игрок, суммарно набравший наибольшее количество баллов, станет обладателем суперприза — расширенного комплекта «Умный дом».

За игровые баллы можно приобретать товары в игровом магазине в любой день игры до 23 сентября. Это промокоды на бесплатное пользование услугами Ростелекома.