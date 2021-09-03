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Реактор атомной подлодки нашли в Карском море

Источник:
ТАСС
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Фото: US Navy employee on duty

Специалисты отряда «Центроспас» МЧС России в заливе Абросимова в Карском море нашли контейнер атомного реактора подводной лодки К-19, сообщил руководитель отряда Евгений Линейцев.

В настоящее время, по его словам, специалисты отряда «Центроспас» приступили к обследованию на глубине потенциально опасных объектов в Карском море.

«Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Абросимова. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», — приводит ТАСС слова Линейцева.

Он добавил, что сейчас проводится осмотр объекта, принято решение проведения спектрального анализа, а также забора растительного материала с него.

МЧС России на борту судна «Академик Мстислав Келдыш» ежегодно проводит арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море. Текущая экспедиция началась 28 августа. В поисках используется малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

В разные годы в четырех заливах Карского моря после испытаний ядерного оружия на Новой Земле было захоронено множество объектов, части атомного ледокола «Ленин», включая его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27.

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