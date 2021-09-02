Выставка орудий пыток откроется в Хакасии

Выставка орудий пыток из старинного дерева 1911 года в четверг откроется в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, каждый предмет можно не только увидеть, но и примерить, сообщает правительство региона.

В экспозиции – более 50 экспонатов. Это не исторические орудия пыток, дошедшие до нас со времен средневековья: каждый экспонат, был воссоздан по описаниям и старинным гравюрам барнаульскими мастерами. Дыба, гильотина, «испанский осел», «ведьмин стул» и другие изощренные орудия испанской инквизиции позволят прочувствовать страх средневекового жителя перед неумолимым «правосудием».

Все экспонаты выполнены по реальным чертежам. Часть гравюр запрошена в архивах Ватикана. Информация по выставке и экскурсионная программа также кропотливо собирались у зарубежных историков и в архивах.

Почти все экспонаты изготовлены из старинного дерева 1911 года, которое удалось найти в исторической части Барнаула, практически все они в «рабочем» состоянии. Это не имитация, а достоверная реконструкция орудий пыток, которые выполнены в соответствии с технологиями того времени. Особенностью выставочного проекта является его интерактивность: каждый предмет можно не только увидеть, но и потрогать и даже примерить.