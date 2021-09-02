НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Выставка орудий пыток откроется в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
210 1
Фото: © правительство Хакасии

Выставка орудий пыток из старинного дерева 1911 года в четверг откроется в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, каждый предмет можно не только увидеть, но и примерить, сообщает правительство региона.

В экспозиции – более 50 экспонатов. Это не исторические орудия пыток, дошедшие до нас со времен средневековья: каждый экспонат, был воссоздан по описаниям и старинным гравюрам барнаульскими мастерами. Дыба, гильотина, «испанский осел», «ведьмин стул» и другие изощренные орудия испанской инквизиции позволят прочувствовать страх средневекового жителя перед неумолимым «правосудием».

Все экспонаты выполнены по реальным чертежам. Часть гравюр запрошена в архивах Ватикана. Информация по выставке и экскурсионная программа также кропотливо собирались у зарубежных историков и в архивах.

Почти все экспонаты изготовлены из старинного дерева 1911 года, которое удалось найти в исторической части Барнаула, практически все они в «рабочем» состоянии. Это не имитация, а достоверная реконструкция орудий пыток, которые выполнены в соответствии с технологиями того времени. Особенностью выставочного проекта является его интерактивность: каждый предмет можно не только увидеть, но и потрогать и даже примерить.

Еще по теме
Красноярский художник сделал портрет Моргенштерна из муки
Томские блогеры сняли фильм о Новосибирске
Умер известный новосибирский актер Лаврентий Сорокин
Эрмитаж всерьез взялся за Тилля Линдеманна
смотреть все
Хакасия #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Продажа откровенных снимков девочки привлекла внимание СК
Выставка орудий пыток откроется в Хакасии
Омский «Авангард» начал сезон с победы над ЦСКА
Обналичившая 74 миллиона банда томичей предстанет перед судом
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

fenimor

если бы еще людей не загоняли в нищету, то демографическая обстановка улучшилась бы

лачинов

А что, силовики у нас тоже попали в число обездоленных?

Uynachalnica

"Путин указал на упущенные демографические возможности России" - даже интересно, а кто же их упустил,...
Sibnet.Ru