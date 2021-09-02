Выставка орудий пыток откроется в Хакасии

Выставка орудий пыток из старинного дерева 1911 года в
четверг откроется в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р.
Кызласова, каждый предмет можно не только увидеть, но и примерить, сообщает правительство
региона.
В экспозиции – более 50 экспонатов. Это не исторические
орудия пыток, дошедшие до нас со времен средневековья: каждый экспонат, был
воссоздан по описаниям и старинным гравюрам барнаульскими мастерами. Дыба,
гильотина, «испанский осел», «ведьмин стул» и другие изощренные орудия
испанской инквизиции позволят прочувствовать страх средневекового жителя перед
неумолимым «правосудием».
Все экспонаты выполнены по реальным чертежам. Часть гравюр
запрошена в архивах Ватикана. Информация по выставке и экскурсионная программа
также кропотливо собирались у зарубежных историков и в архивах.
Почти все экспонаты изготовлены из старинного дерева 1911
года, которое удалось найти в исторической части Барнаула, практически все они
в «рабочем» состоянии. Это не имитация, а достоверная реконструкция орудий
пыток, которые выполнены в соответствии с технологиями того времени. Особенностью
выставочного проекта является его интерактивность: каждый предмет можно не
только увидеть, но и потрогать и даже примерить.