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Мусороперерабатывающий завод построят в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мусороперерабатывающий завод с полигоном построят к 2022 году в Черногорске, сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Глава Хакасии подписал распоряжение «О праве ООО «ЭКО групп» на заключение договора аренды земельного участка для строительства современного мусороперерабатывающего завода. Это дает право инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

Общий объем инвестиций по проекту составит 265,78 миллиона рублей. Планируется создать 81 рабочее место, а значит, обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней республики. Строительство планируется начать в 2021 году и закончить к 2022 году.

«ЭКО групп» – это современное, высокотехнологичное предприятие, имеющее соответствующие лицензии. Основное направление деятельности — утилизация и вывоз отходов для дальнейшей переработки и использования в качестве вторсырья, отправка опасных отходов на нейтрализацию и уничтожение.

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