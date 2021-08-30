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Путин проинспектирует космодром Восточный

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный в Амурской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября на острове Русский. Также в программе рабочей поездки президента будут и другие мероприятия во Владивостоке.

«Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», — сказал ТАСС Песков.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 26 августа сообщил, что планирует в ближайшие дни встретиться с главой государства для обсуждения перспектив развития пилотируемой космонавтики.

Восточный — первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск).

В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры.

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Политика #Россия #Космос
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