Цену на недвижимость в Хакасии определили мигранты и материалы

Стоимость квартир в Хакасии выросла из-за прироста мигрантов и изменения стоимости строительных материалов, сообщает пресс-служба Хакасского госуниверситета.
В Хакасии на формирование спроса на жилые дома, квартиры, их части и комнаты существенное влияние оказывает миграция. К такому выводу пришла студентка института экономики и управления ХГУ Оксана Пузырева. В среднем цена одного квадратного метра в Хакасии составила 40 тысяч рублей.
Увеличение численности населения за счет миграции в Хакасии велико. Так, в 2019 году количество мигрантов достигло 20,7 тысячи человек, при этом большинство мигрирующих лиц регистрируется на новом месте жительства, что говорит об их намерении жить в республике и далее.
Безусловно, спрос на недвижимость зависит и от платежеспособности населения Республики. Ее можно определить по заработной плате, которая в номинальном выражении в 2020 году выросла (по официальным данным) на 7,1%, а в 2021 – еще на 7,5%. При этом, реальная зарплата растет медленнее (по официальным данным в 2020 году рост составил 1,6%, в 2021 – 3,5%).
По этим показателям можно понять, что у населения нет дополнительных финансовых ресурсов для приобретения недвижимости. А увеличение спроса на недвижимость обеспечивает действовавшая программа льготного ипотечного кредитования.
На цену недвижимости в Хакасии, как и во всех субъектах России, влияют также материалы, из которых она построена. А из-за резкого роста цены на них, многим организациям и частным лицам в 2020-2021 годах пришлось радикально корректировать планы по строительству, приобретению жилья.
На цену недвижимости влияют и другие факторы: местоположение, качество (теплоизоляция, шумоизоляция), тип жилья, наличие социальной инфраструктуры, перспективы благоустройства территории. Также цену на недвижимость формируют спрос и предложение.
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