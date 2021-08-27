Рэперы возглавили плейлист нападающего «Сибири»

Хоккеист «Сибири» Никита Коротков показал музыку, которую он слушает. В его плейлисте оказались преимущественно реп-исполнители, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В топ-5 любимых песен Никиты Короткова вошли композиции Eros Ramazotti «Piu Che Puoi», 25/17 «Жду чуда», Макса Коржа «Мотылек», L'One «Простая русская история» и Басты «Мама».

Никита Коротков — левый нападающий в хоккейном клубе «Сибирь». За команду он выступает с 2019 года. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября с игры ЦСКА и «Авангарда». «Сибирь» свою первую игру проведет 3 сентября с челябинским «Трактором».