Фильм «Воспоминания»: Хью Джекман торгует прошлым

Фильм «Воспоминания» стартовал в российском прокате, это полнометражный режиссерский дебют Лизы Джой, получившей известность после выхода популярного сериала «Мир Дикого Запада». Научно-фантастическая картина зацепила зрителей атмосферным трейлером и отличным актерским составом, но удалось ли создателям поддержать заявленную планку качества?

Сюжет: торговец воспоминаниями

События фильма происходят в недалеком будущем, где Майами практически целиком ушел под воду из-за глобального потепления. В атмосфере хаоса главный герой Ник Баннистер (Хью Джекман) с помощью новой технологии помогает людям погрузиться в прошлое.

В результате люди переживают особенный для них момент, также они могут вспомнить что-то важное. Однажды к главному герою обращается за помощью молодая женщина по имени Мэй (Ребекка Фергюсон). Помогая ей, Ник все больше погружается в темные закоулки ее прошлого, а после пропажи девушки решает найти Мэй любой ценой.

Картина «Воспоминания» вдохновлена многими культовыми фильмами. Конечно, первым делом стоит упомянуть «Начало» Кристофера Нолана, где герои также проникали в воспоминания. Также лента отсылает к легендарным «Бегущему по лезвию» и «Темному городу» своей эстетикой нуара.

Премьера в России: 26 августа 2021 года

Страна: США, Warner Bros. Pictures

Жанр: фантастическая мелодрама, триллер

Режиссер: Лиза Джой

Актеры: Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тэнди Ньютон, Клифф Кертис

Продолжительность: 120 минут

Возраст: 16+

Съемки: достойный дебют

Лента «Воспоминания» стала дебютной полнометражной режиссерской работой для Лизы Джой, которая является супругой сценариста Джонатана Нолана, брата культового режиссера Кристофера Нолана. Неудивительно, что сценарий здесь довольно лихо закручен.

Основные съемки проходили в Новом Орлеане и Майами в октябре 2019 года, бюджет ленты составил 70 миллионов долларов. Картина должна была выйти в прокат 16 апреля 2021 года, но затем премьеру перенесли на 20 августа, в России фильм стартовал 26 августа.

Вообще, для дебюта фильм смотрится весьма достойно — продуманный сеттинг, отличная операторская работа, прекрасно подобранная музыка. В сюжете искусно переплетаются сразу несколько линий — детективная, фантастическая и любовная.

Несмотря на неопытность автора, картина старомодна и обладает ощутимым «мужским духом», что несколько удивительно. Увы, несмотря на превосходные задатки, в некоторые моменты происходящее на экране кажется наивным, искусственным и вторичным.

Оценки: зрители не поняли

На сайте «Критиканство» у новинки весьма средняя оценка в 51%, на платформе Rotten Tomatoes фильм набрал 38%, на IMDb — 5,9 баллов, «КиноПоиск» выдает 6,3 баллов. Фактически, картине «влетело» от критиков и зрителей за излишний глянец и определенную высоколобость.

Например, многие подмечают, что в фильме слишком много сюжетных ошибок и странностей, а создатели противоречат логике собственного мира при развитии сценария. Более того, некоторые считают, что основная интрига накручивается искусственным путем.

Фото: © кадр из фильма

Критик Сергей Чацкий отмечает, что лента пригодна только для «одноразовой визуальной медитации». В свою очередь, Евгений Нефедов хвалит фильм за точный реализм атмосферы будущего, когда цивилизация пребывает в ожидании начала глобальной катастрофы.

Стоит ли смотреть

«Воспоминания» понравятся далеко не всем. Если выжать из фильма всю нарочито вторичную стилистику, останется вполне банальный фантастический детектив с довольно предсказуемой любовной линией.

Из плюсов — прекрасная игра Хью Джекмана и Ребекки Фергюсон, актеры отыгрывают свои образы на 100%. Кроме этого, здесь есть впечатляющая атмосфера — мрачный футуризм и дождливый город легко создают нужный настрой у зрителя.

Некоторые эпизоды понравятся любителям поискать отсылки к различным известным картинам. Например, поездка Ника в поезде по водным монорельсам явно отсылает к сцене в культовом аниме «Унесенные призраками».

Фото: © кадр из фильма

Из минусов ленты — определенная надуманность некоторых сцен, мотивация персонажей в ряде ключевых поворотов выглядит смехотворной. Кроме этого, для рядового зрителя «Воспоминания» наверняка покажутся слишком мелодраматичными.

Фильм «Воспоминания» — удачный дебют с нарочито вторичным сюжетом про любовь и память в антураже фантастического будущего. Да, диалоги в картине местами ужасные, действия героев кажутся нелогичными, но за атмосферу и отличную игру актеров недостатки можно простить.