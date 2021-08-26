Выпуск УАЗ «буханка» и Lada Granta оказался под угрозой

Минпромторг хочет отказаться от повышающего коэффициента, который позволял дешевым и старым моделям российских автомобилей конкурировать с новыми. Под угрозой могут оказаться такие модели, как УАЗ «буханка» и Lada Granta.

Министерство предложило исключить из 719-го постановления о локализации условие, позволявшее автоконцернам компенсировать разницу в баллах для наиболее доступных и простых моделей автомобилей по сравнению с более оснащенными, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Речь идет о машинах, где не предусмотрены сложная электроника, системы помощи водителю и прочее — например, УАЗ «Буханка». Модель активно поставляется через госзакупки и сейчас без применения коэффициента набирает баллы для доступа к ним.

Под угрозой могут оказаться и дешевые модификации российских автомобилей — их будет невыгодно выпускать без мультимедиа- и другой электроники, хотя потребители готовы купить их и так. К ним, например, относится Lada Granta.