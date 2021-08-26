НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Выпуск УАЗ «буханка» и Lada Granta оказался под угрозой

Источник:
Sibnet.ru
256 1
Фото: Svetlov Artem / CC BY 3.0

Минпромторг хочет отказаться от повышающего коэффициента, который позволял дешевым и старым моделям российских автомобилей конкурировать с новыми. Под угрозой могут оказаться такие модели, как УАЗ «буханка» и Lada Granta.

Министерство предложило исключить из 719-го постановления о локализации условие, позволявшее автоконцернам компенсировать разницу в баллах для наиболее доступных и простых моделей автомобилей по сравнению с более оснащенными, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Речь идет о машинах, где не предусмотрены сложная электроника, системы помощи водителю и прочее — например, УАЗ «Буханка». Модель активно поставляется через госзакупки и сейчас без применения коэффициента набирает баллы для доступа к ним.

Под угрозой могут оказаться и дешевые модификации российских автомобилей — их будет невыгодно выпускать без мультимедиа- и другой электроники, хотя потребители готовы купить их и так. К ним, например, относится Lada Granta.

Еще по теме
Спрогнозирован масштабный дефицит автомобилей
Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada
ГАЗ снова будет выпускать автомобили «Победа»
УАЗ анонсировал новый автомобиль
смотреть все
Авто #Автопром #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Часы отсчета до ЧМ по волейболу появились в Новосибирске
Чиновницу в Иркутске задержали из-за травмы ребенка в сквере «Россия»
Беременных в Иркутской области начали прививать от COVID
Машина с подростками въехала в дерево под Новосибирском
Самое популярное
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
МИД России объяснил новые санкции США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
Sibnet.Ru