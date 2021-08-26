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Мужчины в Древнем Риме питались лучше женщин

Источник:
ТАСС
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Фото: Bruno Rijsman / CC BY-SA 2.0

Ученые Йоркского университета изучили изотопный состав костей жителей города Геркуланум и обнаружили, что диеты древнеримских мужчин и женщин заметно отличались, говорится в сообщении университета.

«Мы раскрыли существенные различия в том, как много морепродуктов и сухопутной пищи употребляли мужчины и женщины, жившие в Геркулануме. Это свидетельствует в пользу того, что в этом обществе существовало четкое деление по уровню доступа к пище для представителей разных полов», — приводит ТАСС сообщение профессор Йоркского университета Оливер Крейг.

Исследователи обнаружили, что мужчины часто употребляли в пищу дорогостоящие морепродукты и предпочитали есть злаки, тогда как женщины чаще питались молочными продуктами, яйцами и мясом сухопутных животных. По мнению ученых, подобные различия в диетах отражают разницу в положении мужчин и женщин.

При этом ученые отмечают, что и мужчины, и женщины в Геркулануме употребляли значительно больше вина, оливкового масла и морепродуктов, чем это делают современные обитатели Средиземноморья.

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Это, как предполагают исследователи, говорит о том, что море играло гораздо более важную роль в жизни прибрежных селений древних римлян, чем в экономике современных городов Италии.

Геркуланум вместе с легендарным городом Помпеи оказался погребенным под многометровым слоем вулканического пепла во время мощного извержения вулкана Везувия, которое произошло 24 августа 79 года

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Жизнь #История #Наука
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