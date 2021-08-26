НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лариса Долина вышла на тропу войны с поющими тиктокерами

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Фото: © кадр из видео

Певица Лариса Долина выпустила песню «Мураши по коже», где намекнула на вражду со звездой ТikTok Валей Карнавал.

Конфликт между заслуженной артисткой России и юным блогером начался еще в апреле, когда они участвовали в шоу «Музыкалити». Долина показала распевку, и Карнавал, по мнению артистки, ужасно ее исполнила. Певица открыто заявила, что для музыкальной карьеры необходимо образование.

«Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели… Каждый человек заслуживает делать то, что он хочет. И даже когда он не умеет петь, он имеет право на то, чтобы петь», — ответила тогда Карнавал.

В новой песне Ларисы Долиной звучат такие слова: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». А в начале клипа показан отрывок из того самого выпуска «Музыкалити».

Еще по теме
Spotify составил рейтинг песен лета
Chebanov выпустил кавер на песню «Ночь» Андрея Губина
Нападающий «Сибири» Ник Шор показал любимые песни
Полина Гагарина подвела итоги семейной жизни в  новой песне «Вчера»
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые оценили объем микропластика в сибирских реках
Рекорд АрМИ-2021 по вождению БМП установила команда России в Сибири
Инфекционист рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID
Изгнанный из красноярского села медведь вернулся и погиб
Самое популярное
Новый тип сообщений появится в WhatsApp
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
МИД России объяснил новые санкции США
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
26
Путин объявил национальную идею России
24
Меркель попросила Путина освободить Навального
Sibnet.Ru