Лариса Долина вышла на тропу войны с поющими тиктокерами

Певица Лариса Долина выпустила песню «Мураши по коже», где намекнула на вражду со звездой ТikTok Валей Карнавал.

Конфликт между заслуженной артисткой России и юным блогером начался еще в апреле, когда они участвовали в шоу «Музыкалити». Долина показала распевку, и Карнавал, по мнению артистки, ужасно ее исполнила. Певица открыто заявила, что для музыкальной карьеры необходимо образование.

«Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели… Каждый человек заслуживает делать то, что он хочет. И даже когда он не умеет петь, он имеет право на то, чтобы петь», — ответила тогда Карнавал.

В новой песне Ларисы Долиной звучат такие слова: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». А в начале клипа показан отрывок из того самого выпуска «Музыкалити».