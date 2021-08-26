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Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана

Источник:
РИА Новости
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Фото: bomberpilot / CC BY-SA 2.0

Четыре самолета Минобороны России (три Ил-76 и Ил-62) с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба военного ведомства.

На первом Ил-76 прилетели около 100 человек, преимущественно россияне афганского происхождения. После приземления перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах, которые с ног до головы обработали прибывших дезинфицирующим раствором.

После вылета из аэропорта Кабула самолеты также совершили посадки в Таджикистане и Киргизии, доставив эвакуированных граждан этих республик, рассказали РИА Новости в Минобороны.

Эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины была организована Минобороны по поручению президента Владимира Путина. В операции задействовали четыре борта. Эвакуируемых сопровождали бригады военных врачей с оборудованием и медикаментами.

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