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Умер известный новосибирский актер Лаврентий Сорокин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © театр «Глобус»

Актер новосибирского театра «Глобус» Лаврентий Сорокин умер на 61 году жизни после долгой болезни, сообщила пресс-служба театра.

«На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска. Неповторимая индивидуальность, он никогда не вписывался в жесткие рамки актерского амплуа», – говорится в сообщении.

Лаврентий Анатольевич Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Оренбургском областном драматическом театре Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского.

Летом 2006 года был приглашен в труппу Новосибирского государственного академического театра «Красный факел», в 2010 году пришел в театр «Глобус» и стал одним из самых востребованных артистов.

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