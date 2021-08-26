Умер известный новосибирский актер Лаврентий Сорокин

Актер новосибирского театра «Глобус» Лаврентий Сорокин умер на 61 году жизни после долгой болезни, сообщила пресс-служба театра.

«На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска. Неповторимая индивидуальность, он никогда не вписывался в жесткие рамки актерского амплуа», – говорится в сообщении.

Лаврентий Анатольевич Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Оренбургском областном драматическом театре Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского.

Летом 2006 года был приглашен в труппу Новосибирского государственного академического театра «Красный факел», в 2010 году пришел в театр «Глобус» и стал одним из самых востребованных артистов.