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Сотрудники заповедника у Байкала устроили фотосессию для ящериц

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Забайкальского национального парка пришли к выводу, что «за разговорами о большом, мы часто не замечаем малого». И устроили фотосессию для живородящих ящериц и их детенышей.

«Среди отдыхающих в Забайкальском национальном парке только и разговоров, что о медведях. Мы перестали смотреть в небо, как и не смотрим под ноги, а там целый мир», — написала пресс-служба «Заповедного Прибайкалья» в Instagram.

Пока люди заняты заботой о «большом», под ногами у них выводит потомство маленькая живородящая ящерица. Пока ящерки еще молоды, поэтому доверчивы и непугливы. Выползают под августовское солнце и греются на дощатом настиле, где их поджидают дети и голодные трясогузки.

Хоть ящерицы этого вида и называются живородящими, яйца с тонкой скорлупой они откладывают. Правда, появляются ящерки из них почти сразу, через полминуты, максимум через полчаса. Яйцо выступает для них своеобразным шлюзом в новый мир.

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