Форум «Технопром» стартует в Новосибирске

Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдет в восьмой раз в Новосибирске, одной из основных тем станет развитие экологичной экономики, не вредящей природе, сообщают организаторы форума.

Около 80 мероприятий программы «упакованы» в семь треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Среди них «Прорывные технологии и "мегасайенс"», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива».

«Отдельно стоит обратить внимание на тему пленарного заседания "Технологическая трансформация как основа для перехода к «зеленой» экономике". Климатические изменения стали индикатором воздействия человека на окружающую среду и выводят на первый план мировой повестки декарбонизацию экономики. Это формирует запрос к бизнесу на технологическую перезагрузку энергетики, транспорта, производства и сельского хозяйства», – говорил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На форуме обсудят механизмы кооперации научного и технологического сектора для обеспечения климатически нейтральной экономики.

Запланированы открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе НГУ и старт строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – это якорный проект масштабной региональной программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Миссия «Технопрома-2021» – актуализация научно-технологической повестки страны и региона, целью проведения является содействие технологическому лидерству России.