Авиазавод в Улан-Удэ представил новый вертолет для спецназа

Улан-Удэнский авиазавод (У-УАЗ) представил на форуме «Армия-2021» новый вертолет Ми-171Ш Storm, разработанный для войск специального назначения, сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

«Вертолет ... стал прорывным продуктом в линейке завода. Он воплощает в себе целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть», — отметил управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.

Совершенствовали винтокрылую машину с учетом предложений членов экипажа, представителей технического персонала, командиров десантных групп. Основной задачей стало обеспечение безопасности всех участников операции.

Вертолет оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой с применением композитных лопастей несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образного рулевого винта, интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.

Повышение безопасности экипажа и десанта стало одной из ключевых целей модернизации. Поэтому Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая гарантирует выполнение задач даже в условиях огневого противодействия.