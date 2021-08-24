НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Авиазавод в Улан-Удэ представил новый вертолет для спецназа

Источник:
Sibnet.ru
635 0
Вертолет Ми-171Ш Storm
Ми-171Ш Storm
Фото: © пресс-служба АО «У-УАЗ»

Улан-Удэнский авиазавод (У-УАЗ) представил на форуме «Армия-2021» новый вертолет Ми-171Ш Storm, разработанный для войск специального назначения, сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

«Вертолет ... стал прорывным продуктом в линейке завода. Он воплощает в себе целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть», — отметил управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.

Совершенствовали винтокрылую машину с учетом предложений членов экипажа, представителей технического персонала, командиров десантных групп. Основной задачей стало обеспечение безопасности всех участников операции.

Вертолет оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой с применением композитных лопастей несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образного рулевого винта, интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.

Повышение безопасности экипажа и десанта стало одной из ключевых целей модернизации. Поэтому Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая гарантирует выполнение задач даже в условиях огневого противодействия.

Еще по теме
Улан-Удэнский авиазавод представил новую модель вертолета Ка-226Т
Илон Маск создаст робота-гуманоида Tesla Bot
Новый радиолокатор запустили в аэропорту Абакана
Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»
смотреть все
Бурятия #Техника #Авиа #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СФУ получил собственную мобильную связь
Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем
Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Страшно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...

fargus

С превеликим уважением скажу - ссцарь дешевка

Grossmeister38rus

Я из России. Меньше ТВ смотрите

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...
Sibnet.Ru