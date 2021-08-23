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Улан-Удэнский авиазавод представил новую модель вертолета Ка-226Т

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Ка-226Т
Ка-226Т
Фото: © пресс-служба У-УАЗ

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) впервые представил на экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2021» образец новейшей модификации легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

Предыдущая версия Ка-226Т имела новый комплекс бортового оборудования с системой электронной индикации, бортовой системой индикации и контроля с МФИ, систему автоматического управления, навигационную систему, метеолокатор.

А конструкционная документация новейшей версии вертолета полностью выполнена в электронном виде. Это позволило сократить сроки изготовления оснастки, существенно улучшить качество, точность благодаря исключению ошибок двухмерного проектирования.

«Использование трехмерных моделей значительно облегчило задачу сборки агрегатов, сделанных на разных предприятиях. Мы получили новый вертолет», — отметил управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.

Вертолет Ка-226Т новой модели приступит к летным испытаниям осенью. А серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.

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