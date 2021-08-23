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Сильные дожди ожидаются в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Ливень в Новосибирске
Фото: @ Sibnet.ru

Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Иркутской области в понедельник. Продолжится подъем уровня рек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные явления будут сопровождаться грозами, ветер усилится до 18 метров в секунду. Продолжится повышение уровня воды на реках Ия и Ока, на левобережных притоках. 

В воскресенье повышение уровня воды отмечалось на реке Витим в районе города Бодайбо, на реке Лене уровень снизился. Пока отметки уровня воды повсеместно ниже критических.

Спасатели предупредили о дождях и ливнях администрации городов и экстренные службы. Силы и средства к реагированию на возможные происшествия готовы, заверили в МЧС.

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Grossmeister38rus

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jeryakob

ну вот от чего выборы не каждый месяц?

Grossmeister38rus

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