Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Иркутской области в понедельник. Продолжится подъем уровня рек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные явления будут сопровождаться грозами, ветер усилится до 18 метров в секунду. Продолжится повышение уровня воды на реках Ия и Ока, на левобережных притоках.

В воскресенье повышение уровня воды отмечалось на реке Витим в районе города Бодайбо, на реке Лене уровень снизился. Пока отметки уровня воды повсеместно ниже критических.

Спасатели предупредили о дождях и ливнях администрации городов и экстренные службы. Силы и средства к реагированию на возможные происшествия готовы, заверили в МЧС.