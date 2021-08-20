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Новосибирская пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Столото»

Галина Короткова из Новосибирской области выиграла в лотерею квартиру у моря стоимостью 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

«Сработала моя интуиция при выборе лотереи. Ко мне приезжал сын со своей семьей. У него как раз был день рождения, и я планировала подарить ему этот билет. Но в суматохе совершенно забыла. На следующий день, когда уже все разъехались, я проверила результаты розыгрыша. Такое волнительное состояние испытала. Обрадовалась еще тому, что этот выигрыш я смогу честно поделить между своими двумя детьми», — вспомнила Короткова.

Победительница сейчас на пенсии, раньше работала в сфере торговли — заведующей магазина. Любит проводить время на своем огороде и выращивать овощи.

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