Новосибирская пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моря

Галина Короткова из Новосибирской области выиграла в лотерею квартиру у моря стоимостью 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

«Сработала моя интуиция при выборе лотереи. Ко мне приезжал сын со своей семьей. У него как раз был день рождения, и я планировала подарить ему этот билет. Но в суматохе совершенно забыла. На следующий день, когда уже все разъехались, я проверила результаты розыгрыша. Такое волнительное состояние испытала. Обрадовалась еще тому, что этот выигрыш я смогу честно поделить между своими двумя детьми», — вспомнила Короткова.

Победительница сейчас на пенсии, раньше работала в сфере торговли — заведующей магазина. Любит проводить время на своем огороде и выращивать овощи.