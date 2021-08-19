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Футболист сборной Афганистана погиб при попытке улететь на шасси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/m.zaki.anwari

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари был одним из тех, кто пытался бежать из страны, схватившись за взлетающий самолет, молодой человек погиб, сообщил журналист Бабак Тагваее.

«Одним из молодых людей, которые несколько дней назад пытались покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США, был игрок национальной молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси», — написал Тагваее в Twitter.

Афганцы заполонили аэропорт Кабула после того, как боевики движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей страной.

В Сети было опубликовано видео со взлетом самолета ВВС США. Несколько людей пытались удержаться за шасси и другие детали самолета, они упали и разбились насмерть. В другом видео, предположительно, с С-17 был показан человек за бортом, тело которого треплет ветер.

Агентство Reuters со ссылкой на ВВС США сообщало, что в нише шасси самолета США С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки.

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